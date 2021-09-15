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Укрепления границы с Беларусью: Украина доставила Литве третий груз

Автор: Тиберий Юрик

Украина доставила Литве третий и последний гуманиатрный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.

"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", - говорится в сообщении.

Напомним, что первая партия украинской помощи прибыла в Литву еще в августе. Тогда Украина отправила 38 тонн груза прибалтийской стране.

1 сентября Украина направила более 48 тонн гуманитарного груза.

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ЛитваУкраинаГуманитарная помощьМиграционный кризис