Укрепления границы с Беларусью: Украина доставила Литве третий груз

Украина доставила Литве третий и последний гуманиатрный груз для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.
"Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам", - говорится в сообщении.
Напомним, что первая партия украинской помощи прибыла в Литву еще в августе. Тогда Украина отправила 38 тонн груза прибалтийской стране.
1 сентября Украина направила более 48 тонн гуманитарного груза.