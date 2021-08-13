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Украинская колючая проволока уже прибыла в Литву, - Кулеба

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Литва, Пятница 13 августа 2021 19:36
Украинская колючая проволока уже прибыла в Литву, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 13 августа, в Литву прибыла украинская гуманитарная помощь для сдерживания потока нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Украина передала балтийской стране колючую проволоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Первая партия украинской помощи прибыла в Литву. Украина и Литва всегда будут стоять бок о бок, когда речь идет о защите государственной границы. Мы считаем, что сегодня у нас для этого одна колючая проволока на двоих", - заявил министр.

На прибытие украинской помощи уже отреагировал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Он поблагодарил Украину за помощь.

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МИД Украины Литва Дмитрий Кулеба
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