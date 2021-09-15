Зміцнення кордону з Білоруссю: Україна доставила Литві третій вантаж

Україна доставила Литві третій і останній гуманітарний вантаж для стримування потоку нелегальних мігрантів з території Білорусі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС України в Twitter.
"Україна успішно доставила Литві останню частину гуманітарної допомоги, наданої відповідно до указу президента Зеленського. Ми завжди готові допомогти нашим стратегічним партнерам", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що перша партія української допомоги прибула до Литви ще в серпні. Тоді Україна відправила 38 тонн вантажу прибалтійській країні.
1 вересня Україна направила понад 48 тонн гуманітарного вантажу.