Украина направила Литве второй груз для укрепления границы с Беларусью

Украина направила Литве второй гуманитарный груз. Он будет использован для укрепления границы с Беларусью.

Сообщается, что более 48 тонн гуманитарного груза отправились сегодня из Украины в Литву.

"Это второй этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета министров. Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.