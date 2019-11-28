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Укрепление гривны привело к увеличению инвестиций на миллиард долларов

Новости » Экономика     28.11.2019 - 14:52
Укрепление гривны привело к увеличению инвестиций на миллиард долларов
Фото: доллары-евро (пресс-служба НБУ)

За счет курсовой разницы показатель иностранных инвестиций в Украину немного вырос

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 октября 2019 года составляли 34 727,6 млн долларов, что на 1 816,6 млн долларов больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за 9 месяцев поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 1 668,3 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 983,4 млн долларов, другие изменения стоимости капитала составили 1 131,7 млн долларов (в т.ч. за 1 143,0 млн долларов счет курсовой разницы).

В Госстате также отметили, что прямые инвестиции с учетом долговых инструментов (ссуды, торговые кредиты инвесторов) по состоянию на 1 октября 2019 года достигли 43 998,6 млн грн, что на 2 196,0 млн долларов больше, чем на начало года.

Укрепление гривны привело к увеличению инвестиций на миллиард долларов

www.ukrstat.gov.ua

Напомним, в мае Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по капитальным инвестициям в 2018 году. По уточненным данным статистического ведомства, инвестиции выросли за год на 29,0% до 578,7 млрд грн. Ранее сообщалось о росте лишь на 16,4%.

Отметим, по данным Всемирного банка, уровень инвестиций в основные фонды на уровне 20% от ВВП остается недостаточным для ускорения экономического роста Украины.

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Новости Украины Государственная служба статистикиинвестициииностранные инвестиции
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