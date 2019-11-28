Зміцнення гривні призвело до збільшення ПІІ на мільярд доларів

Фото: долари-євро (прес-служба НБУ)

За рахунок курсової різниці показник іноземних інвестицій в Україну трохи виріс

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 жовтня 2019 року становили 34 727,6 млн доларів, що на 1 816,6 млн доларів більше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, за 9 місяців надійшло акціонерного капіталу нерезидентів на суму 1 668,3 млн доларів. Однак за цей період вибуло капіталу на 983,4 млн доларів, інші зміни вартості капіталу склали 1 131,7 млн доларів (в т. ч. за 1 143,0 млн доларів рахунок курсової різниці).

У Держстаті зазначили, що прямі інвестиції з урахуванням боргових інструментів позики, торгові кредити інвесторів) за станом на 1 жовтня 2019 року досягли 43 998,6 млн грн, що на 2 196,0 млн доларів більше, ніж на початок року.

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Нагадаємо, в травні Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо капітальних інвестицій у 2018 році. За уточненими даними статистичного відомства, інвестиції зросли за рік на 29,0% до 578,7 млрд грн. Раніше повідомлялося про зростання лише на 16,4%.

Відзначимо, за даними Світового банку, рівень інвестицій в основні фонди на рівні 20% від ВВП залишається недостатнім для прискорення економічного зростання України.