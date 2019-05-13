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Госстат назвал наиболее привлекательные отрасли для инвестиций

Новости » Экономика    13.05.2019 - 15:37
Госстат назвал наиболее привлекательные отрасли для инвестиций
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Инвестиции в искусство, спорт, развлечения и отдых за год выросли более чем в два раза

Государственная служба статистики Украины обнародовала окончательные данные по капитальным инвестициям в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По уточненным данным статистического ведомства, инвестиции выросли за год на 29,0% до 578,7 млрд грн. Ранее сообщалось о росте всего на 16,4%.

Таким образом, рост капитальных инвестиций ускорился в сравнении с 2017 годом, когда инвестиции выросли на 24,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие сферы, как "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где они выросли более чем в два раза (122,1%), "Информация и телекоммуникации" (62,5%), "Оптовая и розничная торговля" (53,9%).

Госстат назвал наиболее привлекательные отрасли для инвестицийДанные: Госстат

Напомним, почти 200 отечественных звезд эстрады, музыкантов, шоуменов, телеведущих и спортсменов задекларировали свыше 416 млн грн доходов, полученных в 2018 году. Одна телевизионная ведущая задекларировала 158,8 млн грн, два юмориста (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 и 4,1 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, за 20108 год доходы свыше 1 млрд грн задекларировали три человека. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн, из которых он заплатит налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более чем 1 млрд грн.

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