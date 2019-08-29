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Прирост иностранных инвестиций в Украину ускорился

Новости » Экономика    29.08.2019 - 17:07
Прирост иностранных инвестиций в Украину ускорился
Фото: Иллюстративное фото ( flickr.com/nab_ukr)

Больше половины прироста инвестиций дала курсовая разница

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 июля 2019 года составили 33 724,4 млн долларов, что на 839,6 млн долларов больше, чем на начало года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Отметим, за первый квартал 2019 года инвестиции выросли всего на 45,5 млн долларов.

По данным статистического ведомства, за полугодие поступило акционерного капитала нерезидентов на сумму 1 259,5 млн долларов. Однако за этот период выбыло капитала на 728,9 млн долларов. За счет курсовой разницы инвестиции увеличились на 520,8 млн долларов.

По состоянию на 1 июля страны ЕС являются крупнейшими инвесторами в экономику Украины, они вложили 26 462,0 млн долларов, в том числе Кипр - 9 922,0 млн долларов, Нидерланды - 7 413,3 млн долларов, Великобритания - 2 062,9 млн долларов, Германия - 1 749,2 млн долларов. Инвестиции России в экономику Украины составили 743,4 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 1 января 2019 года составили 32 292,9 млн долларов, что на 685,5 млн долларов больше, чем год назад.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ), осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил 0,5 млрд долларов, то есть 20,6% от общего объема ПИИ в Украину.

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