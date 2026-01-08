"Укренерго" звернулося до українців через різке похолодання: що кажуть про світло

Чому це важливо

За словами експертів, дотримання нескладних рекомендацій кожним споживачем допоможе збалансувати систему та скоротити обсяг вимушених обмежень. Особливо це стосується ранкових та вечірніх пікових навантажень.

Основні поради для споживачів:

не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів;

вимикайте світло в порожніх кімнатах та офісах;

відключайте від розетки прилади, якими не користуєтеся;

за можливості, переносьте енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, посудомийка) на нічний час - після 23:00;

обмежте користування електрообігрівачами, особливо у години пікового навантаження: 08:00-11:00 та 16:00-22:00;

замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі;

використовуйте енергоощадну побутову техніку;

після появи світла за графіком починайте користуватися потужними приладами не раніше ніж через 20 хвилин.

Причина обмежень

Усі обмеження пов’язані з наслідками минулорічних масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Якби не було цих ударів, сильні морози пройшли б без відключень.

"Якщо кожен докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома та на роботі, це суттєво підвищить стійкість нашої енергосистеми і скоротить періоди вимушених відключень", - наголошують фахівці.

Українцям радять економити електроенергію (інфографіка Укренерго/Telegram)