"Укренерго" звернулося до українців через різке похолодання: що кажуть про світло

9 січня у більшості регіонів України очікується різке похолодання, через що зросте навантаження на енергосистему. Фахівці радять економити електроенергію, щоб уникнути масштабних відключень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укренерго" у Telegram.
За словами експертів, дотримання нескладних рекомендацій кожним споживачем допоможе збалансувати систему та скоротити обсяг вимушених обмежень. Особливо це стосується ранкових та вечірніх пікових навантажень.
Основні поради для споживачів:
Усі обмеження пов’язані з наслідками минулорічних масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Якби не було цих ударів, сильні морози пройшли б без відключень.
"Якщо кожен докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома та на роботі, це суттєво підвищить стійкість нашої енергосистеми і скоротить періоди вимушених відключень", - наголошують фахівці.
У зв’язку з похолоданням та загрозою ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури міська влада закликала мешканців Києва заздалегідь підготуватися до можливих позаштатних ситуацій та подбати про власну безпеку і комфорт.
Зокрема, мешканців столиці просять зарядити павербанки, запастися теплими речами й ковдрами, а також заздалегідь знайти на мапах та зберегти адреси найближчих укриттів, пунктів обігріву й бюветів.
Додамо, що українців попередили про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Штормовий вітер і завірюхи очікуються майже у всіх регіонах, зокрема у Києві та області. 10-11 січня в Україну зайде арктичне повітря, що призведе до різкого похолодання до -20…-23 градусів у низці областей.