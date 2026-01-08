"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за резкого похолодания: что говорят о свете

Почему это важно

По словам экспертов, соблюдение несложных рекомендаций каждым потребителем поможет сбалансировать систему и сократить объем вынужденных ограничений. Особенно это касается утренних и вечерних пиковых нагрузок.

Основные советы для потребителей:

не включайте одновременно несколько мощных электроприборов;

выключайте свет в пустых комнатах и офисах;

отключайте от розетки приборы, которыми не пользуетесь;

по возможности, переносите энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, посудомойка) на ночное время - после 23:00;

ограничьте пользование электрообогревателями, особенно в часы пиковой нагрузки: 08:00-11:00 и 16:00-22:00;

замените лампы накаливания на энергосберегающие;

используйте энергосберегающую бытовую технику;

после появления света по графику начинайте пользоваться мощными приборами не ранее чем через 20 минут.

Причина ограничений

Все ограничения связаны с последствиями прошлогодних массированных ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Если бы не было этих ударов, сильные морозы прошли бы без отключений.

"Если каждый приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе, это существенно повысит устойчивость нашей энергосистемы и сократит периоды вынужденных отключений", - отмечают специалисты.

Украинцам советуют экономить электроэнергию (инфографика Укрэнерго/Telegram)