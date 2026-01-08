"Укренерго" звернулося до українців через різке похолодання: що кажуть про світло
9 січня у більшості регіонів України очікується різке похолодання, через що зросте навантаження на енергосистему. Фахівці радять економити електроенергію, щоб уникнути масштабних відключень.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укренерго" у Telegram.
Чому це важливо
За словами експертів, дотримання нескладних рекомендацій кожним споживачем допоможе збалансувати систему та скоротити обсяг вимушених обмежень. Особливо це стосується ранкових та вечірніх пікових навантажень.
Основні поради для споживачів:
- не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів;
- вимикайте світло в порожніх кімнатах та офісах;
- відключайте від розетки прилади, якими не користуєтеся;
- за можливості, переносьте енергоємні процеси (прання, нагрів бойлера, посудомийка) на нічний час - після 23:00;
- обмежте користування електрообігрівачами, особливо у години пікового навантаження: 08:00-11:00 та 16:00-22:00;
- замініть лампи розжарювання на енергозберігаючі;
- використовуйте енергоощадну побутову техніку;
- після появи світла за графіком починайте користуватися потужними приладами не раніше ніж через 20 хвилин.
Причина обмежень
Усі обмеження пов’язані з наслідками минулорічних масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Якби не було цих ударів, сильні морози пройшли б без відключень.
"Якщо кожен докладе хоча б мінімальних зусиль для економії електроенергії вдома та на роботі, це суттєво підвищить стійкість нашої енергосистеми і скоротить періоди вимушених відключень", - наголошують фахівці.
Українцям радять економити електроенергію (інфографіка Укренерго/Telegram)
Киян закликали підготуватись до позаштатних ситуацій
У зв’язку з похолоданням та загрозою ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури міська влада закликала мешканців Києва заздалегідь підготуватися до можливих позаштатних ситуацій та подбати про власну безпеку і комфорт.
Зокрема, мешканців столиці просять зарядити павербанки, запастися теплими речами й ковдрами, а також заздалегідь знайти на мапах та зберегти адреси найближчих укриттів, пунктів обігріву й бюветів.
Додамо, що українців попередили про складні погодні умови у п'ятницю, 9 січня. Штормовий вітер і завірюхи очікуються майже у всіх регіонах, зокрема у Києві та області. 10-11 січня в Україну зайде арктичне повітря, що призведе до різкого похолодання до -20…-23 градусів у низці областей.