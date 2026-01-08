"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за резкого похолодания: что говорят о свете

9 января в большинстве регионов Украины ожидается резкое похолодание, из-за чего возрастет нагрузка на энергосистему. Специалисты советуют экономить электроэнергию, чтобы избежать масштабных отключений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго" в Telegram.

Почему это важно По словам экспертов, соблюдение несложных рекомендаций каждым потребителем поможет сбалансировать систему и сократить объем вынужденных ограничений. Особенно это касается утренних и вечерних пиковых нагрузок. Основные советы для потребителей: не включайте одновременно несколько мощных электроприборов;

выключайте свет в пустых комнатах и офисах;

отключайте от розетки приборы, которыми не пользуетесь;

по возможности, переносите энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, посудомойка) на ночное время - после 23:00;

ограничьте пользование электрообогревателями, особенно в часы пиковой нагрузки: 08:00-11:00 и 16:00-22:00;

замените лампы накаливания на энергосберегающие;

используйте энергосберегающую бытовую технику;

после появления света по графику начинайте пользоваться мощными приборами не ранее чем через 20 минут. Причина ограничений Все ограничения связаны с последствиями прошлогодних массированных ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Если бы не было этих ударов, сильные морозы прошли бы без отключений. "Если каждый приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе, это существенно повысит устойчивость нашей энергосистемы и сократит периоды вынужденных отключений", - отмечают специалисты. Украинцам советуют экономить электроэнергию (инфографика Укрэнерго/Telegram)