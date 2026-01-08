ua en ru
"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за резкого похолодания: что говорят о свете

Четверг 08 января 2026 18:24
UA EN RU
"Укрэнерго" обратилось к украинцам из-за резкого похолодания: что говорят о свете Украинцев призвали экономить электроэнергию (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

9 января в большинстве регионов Украины ожидается резкое похолодание, из-за чего возрастет нагрузка на энергосистему. Специалисты советуют экономить электроэнергию, чтобы избежать масштабных отключений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго" в Telegram.

Почему это важно

По словам экспертов, соблюдение несложных рекомендаций каждым потребителем поможет сбалансировать систему и сократить объем вынужденных ограничений. Особенно это касается утренних и вечерних пиковых нагрузок.

Основные советы для потребителей:

  • не включайте одновременно несколько мощных электроприборов;
  • выключайте свет в пустых комнатах и офисах;
  • отключайте от розетки приборы, которыми не пользуетесь;
  • по возможности, переносите энергоемкие процессы (стирка, нагрев бойлера, посудомойка) на ночное время - после 23:00;
  • ограничьте пользование электрообогревателями, особенно в часы пиковой нагрузки: 08:00-11:00 и 16:00-22:00;
  • замените лампы накаливания на энергосберегающие;
  • используйте энергосберегающую бытовую технику;
  • после появления света по графику начинайте пользоваться мощными приборами не ранее чем через 20 минут.

Причина ограничений

Все ограничения связаны с последствиями прошлогодних массированных ракетно-дронных атак на энергетические объекты. Если бы не было этих ударов, сильные морозы прошли бы без отключений.

"Если каждый приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе, это существенно повысит устойчивость нашей энергосистемы и сократит периоды вынужденных отключений", - отмечают специалисты.

&quot;Укрэнерго&quot; обратилось к украинцам из-за резкого похолодания: что говорят о светеУкраинцам советуют экономить электроэнергию (инфографика Укрэнерго/Telegram)

Киевлян призвали подготовиться к внештатным ситуациям

В связи с похолоданием и угрозой вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры городские власти призвали жителей Киева заранее подготовиться к возможным внештатным ситуациям и позаботиться о собственной безопасности и комфорте.

В частности, жителей столицы просят зарядить павербанки, запастись теплыми вещами и одеялами, а также заранее найти на картах и сохранить адреса ближайших укрытий, пунктов обогрева и бюветов.

Добавим, что украинцев предупредили о сложных погодных условиях в пятницу, 9 января. Штормовой ветер и метели ожидаются почти во всех регионах, в частности в Киеве и области. 10-11 января в Украину зайдет арктический воздух, что приведет к резкому похолоданию до -20...-23 градусов в ряде областей.

