ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 27 листопада

Вівторок 26 листопада 2024 20:23
UA EN RU
В "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 27 листопада Ілюстративне фото: в "Укренерго" змінили графіки відключення світла на 27 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укренерго" змінила графіки відключення електроенергії на середу, 27 листопада. Відключення будуть застосовуватись як для побутових споживачів, так і для бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 27 листопада, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

  • 08:00 - 19:00 - одна черга відключень для побутових споживачів.

Це значить, що одна група буде знеструмлена до 4 годин.

А ось з 07:00 до 20:00 застосування графіків обмеження буде діяти для промисловості та бізнесу.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомляли, що час застосування і обсяг обмежень будуть 07:00 до 20:00. Світло мали вимикати в однієї черги.

Енергетики активно працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щоб якомога швидше повернути його до роботи.

Звертаємо увагу, що час і тривалість відключень можуть змінюватися протягом доби. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні шукайте на сайті або офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Громадян закликають не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів після появи світла.

Повернення графіків відключення світла в Україні

Нагадаємо, минулого тижня Російська Федерація вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Через це було повернуто графіки відключення електроенергії.

Також в ніч на 26 листопада РФ вдарила по інфраструктурі міста Тернопіль, там було введено мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.

Пізніше ми писали, що внаслідок удару було знеструмлено 70% регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
NEWS
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
Чи може Росія запустити по Україні 300-500 дронів одночасно: оцінка експерта
DAILY
Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Снайпери "Удав" і "Фізрук": Нема особливих емоцій, коли вбиваємо ворога. Це – робота