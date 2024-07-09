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"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера

Украина, Вторник 09 июля 2024 12:58
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"Укрэнерго" уменьшило объем отключений света до вечера Фото: Отключения света будут менее продолжительными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" снизило объем ограничений потребления электроэнергии на сегодня, 9 июля. Применение двух очередей отключения продлено до 16:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Объем ограничений после 16:00 будет уточняться", – говорится в сообщении.

Применение только двух очередей означает, что продолжительность отключений будет меньше.

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что с утра и до 14:00 будут применяться две очереди графиков почасовых отключений. Далее – с усилением жары – планировалось применить три-четыре очереди.

Очереди и продолжительность отключений

Напомним, потребители каждой области поделены на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

Сколько очередей применять во всех регионах одновременно определяет диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какую продолжительность очереди, какую очередь отключать, определяют облэнерго.

По данным Укрэнерго, условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

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Укрэнерго Отключения света
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