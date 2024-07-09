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В Україні збільшать обсяги відключень світла через спеку

Україна, Вівторок 09 липня 2024 10:14
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В Україні збільшать обсяги відключень світла через спеку Фото: Відключення світла 9 липня будуть максимальними у другій половині дня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початком робочого тижня споживання електроенергії в Україні значно зросло. Обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби 9 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Зранку і до 14:00 застосовуються дві черги графіків погодинних відключень. Далі - з посиленням спеки - планується застосовувати три-чотири черги", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, максимальне споживання електрики в понеділок, 8 липня, з настанням робочого тижня та підвищенням температури повітря по країні, на 10% перевищувало аналогічний показник неділі, 7 липня.

В Україні збільшать обсяги відключень світла через спеку

Черги

В "Укренерго" нагадали, споживачі кожної області поділені на шість черг. Черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр «Укренерго» для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго у кожному регіоні.

"Умовно, 1 черга графіків – 4 години обмежень за добу, 2 черги – 8 годин обмежень за добу, 3 черги – 12 годин обмежень за добу, 4 черги – більше 12 годин обмежень за добу", - пояснили в "Укренерго".

Скасування днів без вимкнень

Нагадаємо, 8 липня "Укренерго" вирішило відмовитися від вимірів фактичного рівня споживання. Раніше планувалося, що з 9 до 24 липня буде один день без відключень у кожній області.

Причина скасування днів без відключень – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

Режимні виміри у літній період будуть проведені пізніше, коли дозволить ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

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Укренерго Відключеня світла
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