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"Укренерго" зменшило час відключень світла на сьогодні

Фото: електрики буде трохи більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки відключень світла, сьогодні, 23 липня, будуть діяти увесь день. Проте час відключень буде меншим, ніж планувалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Укренерго" встановило такі норми

  • до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень,
  • з 14:00 до 16:00 – одна черга, 16:00-19:00 – дві черги, 19:00-24:00 – три черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях,
  • з 14:00 до 16:00 – дві черги; 16:00-24:00 – три черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях.

Напередодні "Укренерго" повідомляло, що 23 червня будуть застосовані від черги відключень, з 14:00 до 24:00 - три черги.

Однак зранку 23 липня компанія повідомила, що завдяки активізації роботи СЕС до 14:00 скасовується одна черга відключень у Львівській, Закарпатській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Графіки та час відключень

Споживачів кожної області поділили на шість черг, груп побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават.

За даними "Укренерго", умовно, одна черга графіків – 4 години відключень за добу, дві черги – 8 годин відключень за добу, три черги – 12 годин відключень за добу, чотири черги – більше 12 годин відключень за добу.

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