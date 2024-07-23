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"Укрэнерго" уменьшило время отключений света на сегодня

Фото: электричества будет немного больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики отключений света сегодня, 23 июля, будут действовать весь день. Однако время отключений будет меньше, чем планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Укрэнерго" установило следующие нормы

  • до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений,
  • с 14:00 до 16:00 – одна очередь, 16:00-19:00 – две очереди, 19:00-24:00 – три очереди отключений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской , Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях,
  • с 14:00 до 16:00 – две очереди; 16:00-24:00 – три очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях.

Накануне "Укрэнерго" сообщало, что 23 июня будут применены от очереди отключений, с 14:00 до 24:00 – три очереди.

Однако утром 23 июля компания сообщила, что благодаря активизации работы СЭС в 14:00 отменяется одна очередь отключений во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Графики и время отключения

Потребителей каждой области разделили на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

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УкрэнергоОтключения света