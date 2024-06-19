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"Укренерго" зменшило час відключень світла на завтра: коли діятимуть графіки

Фото: "Укренерго" зменшило час відключень світла 20 червня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у четвер, 20 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть з 06:00 до 24:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується", - йдеться в повідомленні.

При цьому з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками

В "Укренерго" зазначили, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Відключення світла в Україні

Останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється й через спеку. Українці багато користуються кондиціонерами, тому споживання зростає.

Зокрема, сьогодні, 19 червня, графіки відключення світла по Україні діяли з 00:00 до 24:00.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що завтра, 20 червня, графіки відключення світла в Україні знову діятимуть протягом усього дня. Однак час відключень вже зменшили.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла