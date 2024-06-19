"Укренерго" зменшило час відключень світла на завтра: коли діятимуть графіки

Відключення світла в Україні

Останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Ситуація з електропостачанням ускладнюється й через спеку. Українці багато користуються кондиціонерами, тому споживання зростає.

Зокрема, сьогодні, 19 червня, графіки відключення світла по Україні діяли з 00:00 до 24:00.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що завтра, 20 червня, графіки відключення світла в Україні знову діятимуть протягом усього дня. Однак час відключень вже зменшили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.