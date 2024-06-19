"Укрэнерго" уменьшило время отключений света на завтра: когда будут действовать графики

Отключение света в Украине

Последние месяцы в Украине практически каждый день действуют графики отключений света. Это связано с тем, что генерации недостаточно покрытия потребления. Причиной стали удары россиян по украинским ТЭС и ГЭС.

Ситуация с электроснабжением осложняется и из-за жары. Украинцы много пользуются кондиционерами, поэтому потребление растет.

В частности, сегодня, 19 июня, графики отключения света по Украине действовали с 00:00 до 24:00 .

Ранее "Укрэнерго" сообщало, что завтра, 20 июня, графики отключения света в Украине будут снова действовать в течение всего дня . Однако время отключений уже снизили.

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