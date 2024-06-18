В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

В Україні відключати світло за графіками у середу, 19 червня, будуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00", - йдеться в повідомлення.

Як пояснили в "Укренерго", причина цілодобових обмежень - прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.