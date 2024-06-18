В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла
В Україні відключати світло за графіками у середу, 19 червня, будуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00", - йдеться в повідомлення.
Як пояснили в "Укренерго", причина цілодобових обмежень - прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.
При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.
Зокрема, сьогодні, 18 червня, графіки відключення світла по Україні мали діяти з 00:00 до 24:00.
Однак пізніше "Укренерго" повідомило, що графіки стабілізаційних відключень світла на скасовані до 15:00. Увечері вони будуть діяти знову.
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