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В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла

Україна, Вівторок 18 червня 2024 18:32
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В "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла Фото: в "Укренерго" розповіли, як завтра діятимуть графіки відключень світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні відключати світло за графіками у середу, 19 червня, будуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 19 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 24:00", - йдеться в повідомлення.

Як пояснили в "Укренерго", причина цілодобових обмежень - прогнозоване зростання споживання через більш спекотну погоду.

При цьому енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні місяці в Україні практично щодня діють графіки відключень світла. Це пов'язано з тим, що генерації недостатньо покриття споживання. Причиною стали удари росіян по українських ТЕС та ГЕС.

Зокрема, сьогодні, 18 червня, графіки відключення світла по Україні мали діяти з 00:00 до 24:00.

Однак пізніше "Укренерго" повідомило, що графіки стабілізаційних відключень світла на скасовані до 15:00. Увечері вони будуть діяти знову.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла
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