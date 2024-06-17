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"Укренерго" зменшило час відключень світла до вечора

Фото: Відключення світла до вечора зменшені (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" зменшило час відключень світла до вечора через зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 17 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень : з 8:00 до 24:00.

"Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: дві черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, причина - зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.

"Інформацію про те, які саме черги і коли будуть відключатись у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - повідомили в "Укренерго".

Нагадаємо, голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що відключення світла можуть бути жорсткішими через те, що до кінця липня в Україні прогнозується важка ситуація в енергосистемі. Це пов’язано з ремонтом на енергоблоках АЕС.

Водночас Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії. Це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

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УкренергоВідключеня світла