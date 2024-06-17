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В уряді готують важливе рішення для скорочення тривалості відключень світла

Україна, Понеділок 17 червня 2024 08:55
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В уряді готують важливе рішення для скорочення тривалості відключень світла Фото: відключення невдовзі від світла будуть менш тривалими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших. Рішення буде ухвалено вже завтра.

Про це сказав радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю каналу Київ 24.

"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів із гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік має суттєво зменшитися. І відповідно це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміти електроенергії", - сказав він.

За його словами, це дозволить розширити коло споживачів, які охоплюються графіками, та зменшити тривалість таких відключень.

"Як очікую, що рішення буде ухвалено вже завтра", - додав Бойко

Раніше голова Держенергонагляду Руслан Слободян повідомив, що в Україні оновлять перелік об’єктів, які не підлягають знеструмленню. За його словами, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від'єднані всі інші споживачі.

В "Укренерго" раніше пояснювали, що різні інтервали відключень світла та різні сумарні добові відключення в містах обумовлені кількістю критичної інфраструктури.

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Укренерго Відключеня світла
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