RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" сократило время отключений света до вечера

Фото: Отключения света до вечера сокращены (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" уменьшило время отключений света до вечера из-за снижения потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отмечается в сообщении, сегодня, 17 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений: с 8:00 до 24:00.

"Уменьшено время применения большего объема ограничений: две очереди одновременно будут применены с 19.00 до 22.00", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, причина - снижение потребления по сравнению с прогнозным из-за прохладной погоды.

"Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - сообщили в "Укрэнерго".

Напомним, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что отключения света могут быть более жесткими из-за того, что до конца июля в Украине прогнозируется тяжелая ситуация в энергосистеме. Это связано с ремонтом на энергоблоках АЭС.

В то же время Кабинет министров планирует существенно сократить перечень потребителей, не отключаемых от электроэнергии. Это позволит расширить круг потребителей, охватываемых графиками, и уменьшить продолжительность таких отключений.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света