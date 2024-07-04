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"Укренерго" збільшить обсяг відключень світла на другу половину дня

Фото: Відключення світла будуть більшими у другій половині дня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Графіки відключень електроенергії будуть діяти увесь день 4 липня. У другій половині дня вони будуть жорсткішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Обленерго застосовують дві черги графіків погодинних відключень до 13:00. З 13:00 та до 23:00 будуть діяти три  черги відключень", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.

Нагадаємо, останніми днями обсяг відключень світла в Україні став більшим. У Міненерго прогнозують, що ситуація покращиться приблизно через місяць.

МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме близько 10%. Серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік. Дефіцит поступово знизиться протягом 2025 року та буде усунений до початку 2026 року.

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УкренергоВідключеня світла