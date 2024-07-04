"Укрэнерго" увеличит объем отключений света на вторую половину дня

Графики отключения электроэнергии будут действовать весь день 4 июля. Во второй половине дня они будут жестче.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Облэнерго применяют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно, определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.
Напомним, в последние дни объем отключений света в Украине стал больше. В Минэнерго прогнозируют, что ситуация улучшится примерно через месяц.
МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украине в 2024 году составит около 10%. Серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик. Дефицит постепенно снизится в течение 2025 года и будет устранен к началу 2026 года.