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"Укрэнерго" увеличит объем отключений света на вторую половину дня

Фото: Отключений света будет больше во второй половине дня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Графики отключения электроэнергии будут действовать весь день 4 июля. Во второй половине дня они будут жестче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Облэнерго применяют две очереди графиков почасовых отключений до 13:00. С 13:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно, определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Напомним, в последние дни объем отключений света в Украине стал больше. В Минэнерго прогнозируют, что ситуация улучшится примерно через месяц.

МВФ прогнозирует, что средний дефицит электроэнергии Украине в 2024 году составит около 10%. Серьезный дефицит (до 30%), вероятно, возникнет только в часы пик. Дефицит постепенно снизится в течение 2025 года и будет устранен к началу 2026 года.

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УкрэнергоОтключения света