"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла на вечір

Графіки відключень електроенергії в Україні будуть діяти увесь день 5 липня. Увечері вони будуть жорсткішими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
"З 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби - три черги", - йдеться в повідомленні.
Застосування трьох черг означає, що приблизно у половини споживачів одночасно не буде світла.
Як зазначили в прес-службі, інформацію про те, який діє графік погодинних відключень можна подивитися на офіційних сайтах обленерго, на їхніх майданчиках у соцмережах.
В "Укренерго" пояснили, що черга - це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на 6 черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонам одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго", для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз - визначають обленерго у кожному регіоні.
Нагадаємо, відключень світла в Україні останніми днями обсяг став більшим. В "Укренерго" прогнозують, графіки відключень світла будуть послаблені після 20-х чисел липня, через "вихід в роботу з ремонтів низки установок".
За прогнозом МВФ, середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме близько 10%, поступово знизиться протягом 2025 року і буде усунений до початку 2026 року.