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"Укрэнерго" увеличило объем отключений света на вечер

Фото: Графики отключений света 5 июня будут жестче вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики отключения электроэнергии в Украине будут действовать весь день 5 июля. Вечером они будут жестче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"С 11:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди графиков почасовых отключений, в оставшиеся часы суток - три очереди", - говорится в сообщении.

Применение трех очередей означает, что примерно у половины потребителей одновременно не будет света.

Как отметили в пресс-службе, информацию о действующем графике почасовых отключений можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго, на их площадках в соцсетях.

В "Укрэнерго" объяснили, что очередь – это группа бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт. Потребление каждой области разделено на 6 очередей. Сколько очередей задвигать во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас - определяют облэнерго в каждом регионе.

Напомним, отключений света в Украине в последние дни объем стал больше. В "Укрэнерго" прогнозируют, графики отключений света будут ослаблены после 20-х чисел июля, из-за "выхода в работу по ремонту ряда установок".

По прогнозу МВФ, средний дефицит электроэнергии Украины в 2024 году составит около 10%, постепенно снизится в течение 2025 года и будет устранен до начала 2026 года.

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УкрэнергоОтключения света