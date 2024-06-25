"Укренерго" збільшило обсяг обмежень на другу половину дня

"Сьогодні, 25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим", - йдеться в повідомленні.

Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00.

"Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", - заявили в прес-службі.

В "Укренерго" повідомили, що інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.