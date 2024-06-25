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"Укрэнерго" увеличило объем ограничений на вторую половину дня

Фото: Отключения электроэнергии будут более длительными (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" увеличило объемы ограничений электроснабжения для потребителей на вторую половину дня 25 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Сегодня, 25 июня, меры ограничений потребления действуют в течение всех суток. С 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше", - говорится в сообщении.

Также увеличенный объем ограничений применялся 25 июня с 02:00 до 05:00.

"Причина - снижение возможностей электростанций производить электроэнергию из-за последствий восьми вражеских атак", - заявили в пресс-службе.

В "Укрэнерго" сообщили, что информацию о том, как это влияет на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Напомним, 24 июня, из-за недостаточной эффективности применяемых облэнерго мер ограничения потребления, в течение дня применялись дополнительные ограничения. В частности, с 13.00 до 15.48 в Днепропетровской области были применены аварийные отключения.

Также с 13.00 до 23.00 применялся увеличенный объем ограничений в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях.

Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, Украине сейчас не хватает мощности, чтобы удовлетворить потребление. По его словам, отключения необходимы, чтобы не допустить блекаута.

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