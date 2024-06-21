Відключення світла, які діють сьогодні, це "найменше зло", - голова "Укренерго"

В енергосистемі Україні зараз не вистачає потужності, щоб задовольнити те споживання, яке є. Тому змушені застосовувати відключення світла, щоб не допустити загального блекауту.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як зазначив Кудрицький потужностей не вистачає навіть з урахуванням імпорту з Європи.

"Це основна проблема. І вона у тому, що ми втратили 9 гігават потужності. Президент Зеленський говорив про це на Берлінській конференції",- сказав голова "Укренерго".

За його словами, це гігантські масштаби обстрілів, гігантські масштаби втрат, багато європейських енергосистем при таких масштабах втрат не змогли би працювати.

"Тому ті відключення, які є, це таке "найменше зло". Треба розуміти, що воно - вимушене. Для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб вона не сколапсувала, щоб не допустити якогось загального блекауту по країні", - зазначив Кудрицький.