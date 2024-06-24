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У Києві та 11 областях посилили графіки, один із регіонів з аварійними відключеннями

Україна, Понеділок 24 червня 2024 14:04
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У Києві та 11 областях посилили графіки, один із регіонів з аварійними відключеннями Фото: відключення світла будуть довшими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укренерго" з 13:00 застосувало аварійні відключення у Дніпропетровській області. У половині областей збільшені обмеження до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

За даними прес-служби, у Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень

"Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Раніше "Укренерго" повідомило, що 24 червня заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби, проте з 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, через російські обстріли Україна втратила 9 гігават потужності. За його словами, відключення необхідні, щоб енергосистема зберегла свою цілісність і щоб не допустити блекауту країною.

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Укренерго Відключеня світла
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