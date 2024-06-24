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"Укренерго" збільшило обмеження на вечір

Україна, Понеділок 24 червня 2024 10:45
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"Укренерго" збільшило обмеження на вечір Фото: Відключення електроенергії 24 червня будуть більшими з 19 годин (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 24 червня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. З 19:00 обсяг обмежень буде більшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Причина - складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

&quot;Укренерго&quot; збільшило обмеження на вечір

Як зазначили в прес-службі, інформацію про те, як саме це впливає на графіки погодинних відключень в кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

В "Укренерго" зазначили, що 23 червня, обсяг обмежень було збільшено - замість 19:00 графіки погодинних відключень почали діяти з 11:00. "Причина - обмежена можливість використання гідроресурсів для виробництва електроенергії", - пояснили в прес-службі.

Нагадаємо, в Україні з травня відновили відключення світла для населення через втрати потужностей після російських ударів. Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ті відключення, які є, це таке "найменше зло". За його словами, воно - вимушене. Це робиться для того, щоб енергосистема зберегла свою цілісність, щоб не допустити загального блекауту по країні.

У Міненерго заявили, що робити прогнози щодо того, якою буде ситуація з енергетикою в Україні в осінньо-зимовий період, ще зарано.

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Укренерго Відключеня світла
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