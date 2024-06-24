В Киеве и 11 областях ужесточили графики, один из регионов с аварийными отключениями

"Укрэнерго" с 13:00 применило аварийные отключения в Днепропетровской области. В половине областей увеличены ограничения до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

По данным пресс-службы, в Киеве, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях с 13:00 до 23:00 введен увеличенный объем ограничений

Ранее "Укрэнерго" сообщило, что 24 июня меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток, однако с 19:00 объем ограничений будет больше.

Ка заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, из-за российских обстрелов Украина потеряла 9 гигаватт мощности. По его словам, отключения необходимы, чтобы энергосистема сохранила свою целостность и чтобы не допустить блекаута по стране.