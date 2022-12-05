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"Укренерго" запровадило аварійні відключення світла по всій Україні

Фото: "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла по всій Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через наслідки ракетних обстрілів РФ для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго".

"Через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.

"Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. Ремонтні бригади разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей", - додали в "Укренерго".

Повідомляється, що енергетики працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Додамо, в Україні спостерігають перебої зі світлом на тлі ракетних запусків РФ. У декількох областях повідомляють про масові відключення.

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Електроенергія