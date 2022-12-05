RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" ввело аварийные отключения света по всей Украине

Фото: "Укрэнерго" ввело аварийные отключения света по всей Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за последствий ракетных обстрелов РФ для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

"Из-за последствий обстрелов часть электростанций не сможет определенное время работать на полную мощность. В сочетании с усилением морозов в ближайшие сутки это обусловит увеличение дефицита электроэнергии в системе. Для сохранения баланса между производством и потреблением электроэнергии во всех областях Украины будет введен режим аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в первую очередь электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, котельные.

"Сейчас ситуация сложная, но контролируемая. Энергосистема Украины сохранила свою целостность, и продолжает работать синхронно с сетью континентальной Европы. Ремонтные бригады вместе с коллегами с облэнерго и компаниями-производителями электроэнергии начали аварийно-восстановительные работы на энергообъектах других областей", - добавили в "Укрэнерго".

Сообщается, что энергетики работают над заживлением пострадавших регионов по резервным схемам. Там, где это возможно, уже производится подключение потребителей.

Напомним, в понедельник, 5 декабря, в результате очередного российского массированного удара по Украине есть попадание по энергетическим объектам.

Добавим, в Украине наблюдают перебои со светом на фоне ракетных запусков РФ. В нескольких областях сообщают о массовых отключениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия