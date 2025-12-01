UA

Курс долара Економіка Авто Tech

"Укренерго" визначилося з графіками на 2 грудня: як вимикатимуть світло

Фото: в Україні продовжать вимикати світло за графіками 2 грудня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 2 грудня, в Україні й надалі діятимуть графіки відключень світла. Протягом всієї доби вимикати будуть одночасно від 0,5 до 3 черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

Українців попередили, що завтра через масштабні обстріли енергетичних об'єктів країни діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 до 23:59 - графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • з 00:00 до 23:59 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Укренерго" попередило, що протягом доби час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Українцям необхідно слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Відключення світла 1 грудня в Україні

Нагадаємо, в понеділок, 1 грудня по всій Україні діють розширені графіки погодинних відключень електроенергії внаслідок масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Без світла залишаються абоненти у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині. Тривають цілодобові аварійно-відновлювальні роботи.

Протягом всієї доби у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості. Кожна область оприлюднила власний ГПВ, який оновлюється залежно від ситуації в енергосистемі.

Зазначимо, на Полтавщині частина населених пунктів знеструмлена через негоду.

УкренергоГрафіки відключення світлаВідключеня світла