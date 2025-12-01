"Укренерго" визначилося з графіками на 2 грудня: як вимикатимуть світло

У вівторок, 2 грудня, в Україні й надалі діятимуть графіки відключень світла. Протягом всієї доби вимикати будуть одночасно від 0,5 до 3 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Українців попередили, що завтра через масштабні обстріли енергетичних об'єктів країни діятимуть такі обмеження:
"Укренерго" попередило, що протягом доби час та обсяг обмежень можуть змінюватись. Українцям необхідно слідкувати за інформацією щодо графіків на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.
Нагадаємо, в понеділок, 1 грудня по всій Україні діють розширені графіки погодинних відключень електроенергії внаслідок масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі.
Без світла залишаються абоненти у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині. Тривають цілодобові аварійно-відновлювальні роботи.
Протягом всієї доби у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості. Кожна область оприлюднила власний ГПВ, який оновлюється залежно від ситуації в енергосистемі.
Зазначимо, на Полтавщині частина населених пунктів знеструмлена через негоду.