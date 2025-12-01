"Укренерго" визначилося з графіками на 2 грудня: як вимикатимуть світло

Відключення світла 1 грудня в Україні

Нагадаємо, в понеділок, 1 грудня по всій Україні діють розширені графіки погодинних відключень електроенергії внаслідок масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі.

Без світла залишаються абоненти у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині. Тривають цілодобові аварійно-відновлювальні роботи.

Протягом всієї доби у регіонах застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості. Кожна область оприлюднила власний ГПВ, який оновлюється залежно від ситуації в енергосистемі.

Зазначимо, на Полтавщині частина населених пунктів знеструмлена через негоду.