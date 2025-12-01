"Укрэнерго" определилось с графиками на 2 декабря: как будут выключать свет

Во вторник, 2 декабря, в Украине и в дальнейшем будут действовать графики отключений света. В течение всех суток выключать будут одновременно от 0,5 до 3 очередей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.
Украинцев предупредили, что завтра из-за масштабных обстрелов энергетических объектов страны будут действовать такие ограничения:
"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток время и объем ограничений могут меняться. Украинцам необходимо следить за информацией о графиках на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Напомним, в понедельник, 1 декабря по всей Украине действуют расширенные графики почасовых отключений электроэнергии в результате массированных российских атак по энергетической инфраструктуре.
Без света остаются абоненты в нескольких областях, в частности в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. Продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы.
В течение всех суток в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности. Каждая область обнародовала собственный ГПВ, который обновляется в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Отметим, на Полтавщине часть населенных пунктов обесточена из-за непогоды.