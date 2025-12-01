RU

Экономика Авто Tech

"Укрэнерго" определилось с графиками на 2 декабря: как будут выключать свет

Фото: в Украине продолжат выключать свет по графикам 2 декабря (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 2 декабря, в Украине и в дальнейшем будут действовать графики отключений света. В течение всех суток выключать будут одновременно от 0,5 до 3 очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Украинцев предупредили, что завтра из-за масштабных обстрелов энергетических объектов страны будут действовать такие ограничения:

  • с 00:00 до 23:59 - графики почасовых отключений света для бытовых потребителей объемом от 0,5 до 3 очередей;
  • с 00:00 до 23:59 - графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Укрэнерго" предупредило, что в течение суток время и объем ограничений могут меняться. Украинцам необходимо следить за информацией о графиках на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

 

Отключение света 1 декабря в Украине

Напомним, в понедельник, 1 декабря по всей Украине действуют расширенные графики почасовых отключений электроэнергии в результате массированных российских атак по энергетической инфраструктуре.

Без света остаются абоненты в нескольких областях, в частности в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. Продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы.

В течение всех суток в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности. Каждая область обнародовала собственный ГПВ, который обновляется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отметим, на Полтавщине часть населенных пунктов обесточена из-за непогоды.

УкрэнергоГрафики отключения светаОтключения света