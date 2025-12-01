"Укрэнерго" определилось с графиками на 2 декабря: как будут выключать свет

Отключение света 1 декабря в Украине

Напомним, в понедельник, 1 декабря по всей Украине действуют расширенные графики почасовых отключений электроэнергии в результате массированных российских атак по энергетической инфраструктуре.

Без света остаются абоненты в нескольких областях, в частности в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. Продолжаются круглосуточные аварийно-восстановительные работы.

В течение всех суток в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности. Каждая область обнародовала собственный ГПВ, который обновляется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отметим, на Полтавщине часть населенных пунктов обесточена из-за непогоды.