В "Укренерго" викрили схему розкрадання майже пів мільярда гривень

За його словами, організатор - засновник і фактичний контролер приватних енергопостачальних компаній, через які реалізовувалась електроенергія.

Як працювала схема

Чоловік залучив до схеми чотирьох учасників ринку та створив мережу підконтрольних компаній. Через них вони постачали електроенергію кінцевим споживачам і системно маніпулювали прогнозами споживання.

"Свідомо занижували потреби в електроенергії, знаючи, що фактичне споживання буде значно більшим. Тобто на папері показували, що електроенергії потрібно мало, а насправді продавали значно більше", - повідомив генпрокурор.

У результаті виникав дефіцит - різниця між тим, що задекларували, і тим, що реально використали. Цей дефіцит автоматично покривала держава, щоб споживачі не залишилися без світла.

Також учасники схеми отримували від споживачів повну оплату за поставлену електроенергію.

Проте замість розрахунків із державою ці кошти виводили через підконтрольні компанії та фізичних осіб-підприємців, фактично привласнюючи їх.

Учасники схеми не гасили борг перед "Укренерго", натомість штучно накопичували, доводили компанії до безнадійної заборгованості та починали процедуру банкрутства.

Потім це повторювали з новими товариствами.

Внаслідок цього державі було завдано понад 447 млн гривень збитків.

Оголошення підозри

Наразі всім учасникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Організатору додатково інкриміновано ч. 3 ст. 27 КК України.

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Також перевіряють додаткові епізоди і можливі аналогічні збитки за 2025-2026 роки.

"Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних осіб та перевіряємо інші можливі епізоди злочинної діяльності за 2025-2026 роки", - йдеться у повідомленні.

Фото: в "Укренерго" викрили розкрадання майже 450 мільйонів (facebook.com/RuslanKravchenko)

Як уточнили в СБУ, до оборудки причетні шестеро осіб, які діяли у складі організованої групи. Серед них - керівники київських та харківських підприємств, які займаються постачанням електроенергії для промислових споживачів.

Під час 26 обшуків за місцями проживання та ведення фінансово-господарської діяльності фігурантів були вилучені смартфони, комп’ютерна техніка, печатки, робоча документація та чорнові записи із доказами злочинів.

Шістьом учасникам схем повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.