В "Укренерго" відповіли, чи завтра будуть відключення світла

В Україні завтра, 29 травня, не планують запроваджувати графіки відключень світла для населення та промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram .

Також там зазначили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування обмежень попередять додатково.

"29 травня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні компанії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останні кілька тижнів енергетики практично щодня запроваджували графіки відключень світла в Україні. Причиною були останні російські атаки, які сильно пошкодили енергетичні об'єкти країни.

Росіяни прицільно запускали свої дрони та ракети, зокрема гіперзвукові, по енергетичній інфраструктурі.

Але сьогодні, 28 травня, ситуація змінилася - графіки не застосовували.

Гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що така ситуація, ймовірно, пов'язана із тим, що один енергоблок АЕС вивели з ремонту.

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