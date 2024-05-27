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Чи вимикатимуть світло в Україні 28 травня: відповідь "Укренерго"

Україна, Понеділок 27 травня 2024 19:01
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Чи вимикатимуть світло в Україні 28 травня: відповідь "Укренерго" Фото: світло в Українв 28 травня не вимикатимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у вівторок, 28 травня, протягом доби відключення електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"28 травня відключення не прогнозуються", - повідомили в "Укренерго".

Зазначається, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.

За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, ймовірно, це пов'язано з виходом з ремонту одного енергоблоку АЕС. Це як мінімум допоможе покрити споживання, що значно зросло через кондиціонери.

Однак, він зазначив, що радіти рано, адже у весняно-літній період у ремонти виводитимуть інші енергоблоки.

"Водночас попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити", - додав Коваленко.

Відключення світла в Україні

У травні в Україні знову почали вимикати світло. Спочатку це були екстрені відключення, зараз - за графіками.

Обмеження електропостачання пов'язані з дефіцитом в енергосистемі. Зокрема, причиною стало те що українські енергооб'єкти піддалися низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.

За словами експерта у сфері енергетики, влітку відключення світла в Україні можуть бути серйозніші через спеку та ремонти.

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Електроенергія Відключеня світла Укренерго
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