В "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

Фото: чоловік з ноутбуком під час блекауту (Getty Images)

В Україні у неділю, 22 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 22 вересня, заходи обмеження не плануються", - йдеться у повідомленні. В "Укренерго додали", що у разі зміни ситуації, про це буде повідомлено додатково. Варто зазначити, що світло в Україні не вимикають вже понад два тижні.