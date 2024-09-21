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В "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

Субота 21 вересня 2024 19:27
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В "Укренерго" відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні Фото: чоловік з ноутбуком під час блекауту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Україні у неділю, 22 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

"Завтра, 22 вересня, заходи обмеження не плануються", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго додали", що у разі зміни ситуації, про це буде повідомлено додатково.

Варто зазначити, що світло в Україні не вимикають вже понад два тижні.

Відключення світла в Україні

Зазначимо, що з початку 2024 року Російська Федерація здійснили десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів та аномальну спеку влітку, в країні час від часу діяли графіки відключення електроенергії. Проте останніми тижнями світло не вимикали, оскільки ситуація в енергосистемі покращилася.

Водночас за словами експертів, графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Наразі генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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