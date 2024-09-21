ua en ru
Сб, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Укрэнерго" ответили, будут ли завтра отключать свет в Украине

Суббота 21 сентября 2024 19:27
UA EN RU
В "Укрэнерго" ответили, будут ли завтра отключать свет в Украине Фото: мужчина с ноутбуком во время блекаута (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Украине в воскресенье, 22 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

"Завтра, 22 сентября, меры ограничения не планируются", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации, об этом будет сообщено дополнительно.

Следует отметить, что свет в Украине не выключают уже более двух недель.

Отключение света в Украине

Отметим, что с начала 2024 года Российская Федерация осуществили десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов и аномальной жары летом, в стране время от времени действовали графики отключения электроэнергии. Однако в последние недели свет не выключали, поскольку ситуация в энергосистеме улучшилась.

В то же время, по словам экспертов, графики отключений света могут вернуть в любой момент. Сейчас генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
СМИ написали про 80 тысяч потерь украинских военных в войне. Что говорит Зеленский
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти