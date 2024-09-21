В "Укрэнерго" ответили, будут ли завтра отключать свет в Украине

В Украине в воскресенье, 22 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

Следует отметить, что свет в Украине не выключают уже более двух недель.

В "Укрэнерго" добавили, что в случае изменения ситуации, об этом будет сообщено дополнительно.

Отключение света в Украине

Отметим, что с начала 2024 года Российская Федерация осуществили десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов и аномальной жары летом, в стране время от времени действовали графики отключения электроэнергии. Однако в последние недели свет не выключали, поскольку ситуация в энергосистеме улучшилась.

В то же время, по словам экспертов, графики отключений света могут вернуть в любой момент. Сейчас генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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