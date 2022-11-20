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В "Укренерго" відповіли, чи очікувати аварійних відключень світла 20 листопада

Фото: Чи очікувати аварійних відключень світла 20 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У всіх регіонах України 20 листопада з 8:00 до 24:00 години будуть застосовуватися планові відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Додаткові аварійні відключення [електроенергії] не прогнозуються", - зазначили у компанії.

В "Укренерго" пояснили, що 19 листопада вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання та пообіцяли продовжити роботу над поверненням світла.

"Це складно, часом довше, ніж ми очікували, але ми знаходимо рішення, заживлюємо та тримаємо баланс в енергосистемі", - підкреслили фахівці.

Водночас додали, що українці поточної зими повинні проявити витримку та мужність. Адже саме це дозволить протистояти ворогу на енергетичному фронті.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за кілька днів ситуація в енергосистемі покращиться, але є умова.

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