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В "Укрэнерго" ответили, ожидать ли аварийных отключений света 20 ноября

Фото: Ждать ли аварийных отключений света 20 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Во всех регионах Украины 20 ноября с 8:00 до 24:00 будут применяться плановые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Дополнительные аварийные отключения [электроэнергии] не прогнозируются", - отметили в компании.

В "Укрэнерго" объяснили, что 19 ноября удалось несколько смягчить ограничение потребления и пообещали продолжить работу по возвращению света.

"Это сложно, порой дольше, чем мы ожидали, но мы находим решение, заживляем и держим баланс в энергосистеме", - подчеркнули специалисты.

В то же время добавили, что украинцы текущей зимы должны проявить выдержку и мужество. Ведь это позволит противостоять врагу на энергетическом фронте.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что через несколько дней ситуация в энергосистеме улучшится, но есть условие.

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