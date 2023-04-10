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"Укренерго" відновлює експорт електроенергії, проведено перший аукціон

Фото: "Укренерго" відновив експорт електроенергії, проведено перший аукціон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності мереж для експорту електроенергії у Молдову 11 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

Як пише пресслужба, за результати аукціону було розподілено 51%, тобто 330 з 650 МВт всієї доступної пропускної спроможності мереж серед чотирьох учасників.

"Зважаючи на війну в Україні та пов'язані з цим ризики, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах", - додає "Укренерго".

Також сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на 12 квітня.

Зокрема узгоджується можливість експорту у Словаччину.

"Україна відновлює експорт електроенергії у Європу за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укренерго", станом на 8 квітня, вже повернуло в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.

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УкренергоМолдоваПольщаСловаччина