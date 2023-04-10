RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" возобновляет экспорт электроэнергии, проведен первый аукцион

Фото: "Укрэнерго" возобновил экспорт электроэнергии, проведен первый аукцион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности сетей для экспорта электроэнергии в Молдову 11 апреля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

За результаты аукциона было распределено 51%, то есть 330 из 650 МВт всей доступной пропускной способности сетей среди четырех участников.

"Учитывая войну в Украине и связанные с этим риски, доступ к межгосударственным пересечениям распределяется лишь на краткосрочный период на суточных аукционах", - добавляет "Укрэнерго".

Также сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на 12 апреля.

В частности, согласовывается возможность экспорта в Словакию.

"Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Европу при первоочередном обеспечении украинских потребителей и избытке производства электроэнергии в энергосистеме", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрэнерго", по состоянию на 8 апреля, уже вернуло в работу, хоть кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоМолдоваПольшаСловакия