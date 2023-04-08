"Укренерго" вже відновило 80% пошкодженої обстрілами магістральної мережі
Із жовтня минулого року через терористичні атаки з боку Москви було пошкоджено 43% магістральних мереж. Станом на сьогодні повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".
Як зазначили в прес-службі, понад 1200 ракет та дронів випустили росіяни по ключових енергетичних об’єктах. Понад 250 із них влучили в ціль. Обстріляні й зазнали різного ступеню ушкоджень усі теплові та гідроелектростанції.
За оцінкою Світового банку й ПРООН, лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі "Укренерго" цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.
Як зазначили прес-службі, "Укренерго" вже отримало майже 500 одиниць обладнання від країн ЄС, ще більше виготовляється та їде в Україну.
"Зараз електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська кампанія із серйозної руйнації об'єднаної енергетичної системи України взимку 2022-2023 років зазнала невдачі.
Національний банк прогнозує відсутність дефіциту електроенергії в Україні до кінця 2023 року.
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