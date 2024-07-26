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"Укренерго" про відключення світла: найскладніший період літа - уже позаду

Україна, П'ятниця 26 липня 2024 17:02
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"Укренерго" про відключення світла: найскладніший період літа - уже позаду Фото: голова правління НЕК "Укренерго"  Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Найскладніший період літа, ймовірно, вже позаду. Станом на зараз є можливість застосовувати графіки відключення світла рідше.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг в "Українському медіа-центрі".

"У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа - уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго".

Він зазначив, що це передусім пов’язано з тим, що спала абсолютно аномальна та рекордна спека, а отже - зменшилося споживання електроенергії.

Кудрицький також зауважив, що ситуацію в енергетиці також покращив вихід з ремонту певних енергогенеруючих потужностей, які додали системі потужностей та скоротили дефіцит.

"Тому замість складного режиму 3-4 черги - ми маємо 1-2, які застосовуються залежно від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі - трохи більший. А в деякі - ми навіть маємо можливість не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання", - сказав він.

До того ж, Кудрицький зауважив, якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій - то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів.

Нагадаємо, що від весни "Укренерго" було змушено ввести графіки відключення світла через значний дефіцит в енергетиці.

Причиною цього стали активні обстріли енергетичних об'єктів України з боку РФ. Однак влітку ситуація сильно погіршилась через збільшення споживання електроенергії. Сильна спека, від якої українці рятувались кондиціонерами, спричинила значний дефіцит і графіки погодинних відключень були "суворіші".

Українців навіть попросили мінімізували використання кондиціонерів та обмежити використання енергоємних приладів.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ми пояснили, чи скасують в Україні відключення світла і що треба встигнути до холодів.

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Укренерго Відключеня світла
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