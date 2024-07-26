"Укрэнерго" об отключениях света: самый сложный период лета - уже позади

Самый сложный период лета, вероятно, уже позади. На сегодняшний день есть возможность применять графики отключения света реже.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в "Украинском медиа-центре".

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета - уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", - подчеркнул глава правления НЭК "Укрэнерго".

Он отметил, что это прежде всего связано с тем, что спала абсолютно аномальная и рекордная жара, а следовательно - уменьшилось потребление электроэнергии.

Кудрицкий также отметил, что ситуацию в энергетике также улучшил выход из ремонта определенных энергогенерирующих мощностей, которые добавили системе мощностей и сократили дефицит.

"Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления", - сказал он.

К тому же, Кудрицкий отметил, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций - то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель.