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"Укрэнерго" об отключениях света: самый сложный период лета - уже позади

Украина, Пятница 26 июля 2024 17:02
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"Укрэнерго" об отключениях света: самый сложный период лета - уже позади Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Самый сложный период лета, вероятно, уже позади. На сегодняшний день есть возможность применять графики отключения света реже.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в "Украинском медиа-центре".

"У нас есть все причины ожидать, что самый сложный период лета - уже позади. Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась", - подчеркнул глава правления НЭК "Укрэнерго".

Он отметил, что это прежде всего связано с тем, что спала абсолютно аномальная и рекордная жара, а следовательно - уменьшилось потребление электроэнергии.

Кудрицкий также отметил, что ситуацию в энергетике также улучшил выход из ремонта определенных энергогенерирующих мощностей, которые добавили системе мощностей и сократили дефицит.

"Поэтому вместо сложного режима 3-4 очереди - мы имеем 1-2, которые применяются в зависимости от времени. В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые - немного больше. А в некоторые - мы даже имеем возможность не вводить никаких ограничений электропотребления", - сказал он.

К тому же, Кудрицкий отметил, если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций - то ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель.

Напомним, что с весны "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики отключения света из-за значительного дефицита в энергетике.

Причиной этого стали активные обстрелы энергетических объектов Украины со стороны РФ. Однако летом ситуация сильно ухудшилась из-за увеличения потребления электроэнергии. Сильная жара, от которой украинцы спасались кондиционерами, повлекла за собой значительный дефицит и графики почасовых отключений были "жестче".

Украинцев даже попросили минимизировать использование кондиционеров и ограничить использование энергоемких приборов.

Напомним, в материале РБК-Украина мы объяснили, отменят ли в Украине отключения света и что нужно успеть до холодов.

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Укрэнерго Отключения света
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