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В "Укренерго" спростували фейк щодо повного чи часткового знеструмлення країни

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Польща, Четвер 17 листопада 2022 22:15
В "Укренерго" спростували фейк щодо повного чи часткового знеструмлення країни Фото: в "Укренерго" спростували фейк щодо повного чи часткового знеструмлення країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В українських Telegram-каналах сьогодні, 17 листопада, почали з'являтися повідомлення від імені "Укренерго" про те, що деякі області України нібито чекає на "повне або часткове знеструмлення". Проте в компанії таких заяв не робили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАК "Укренерго".

"У сумнівних Telegram-каналах використовується логотип компанії "Укренерго" для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" заявили, що не робили жодних таких заяв. Дана інформація не відповідає дійсності.

"Це один з можливих "вкидів" для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип "Укренерго" для вашої довіри", - підкреслили енергетики.

Також вони радять перевіряйти інформацію з Telegram-каналів та інших соцмереж на офіційних комунікаційних сторінках "Укренерго".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 15 листопада росіяни завдали чергового масового удару по об'єктам енергетичної інфраструктури України. Але завдяки роботі українських військових та енергетиків Росія не змогла повністю відключити енергосистему України.

Додамо, в ЄС вважають, що шкода енергетиці України від російських ударів наближається до критичної точки.

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